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В Абхазии взяли пятерых оппозиционеров, устроивших протесты против договора с РФ

В Абхазии взяли пятерых оппозиционеров, устроивших протесты против договора с РФ

Группа лиц призывала местных граждан не ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией.В Абхазии после призыва не ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией задержали нескольких оппозиционеров.

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