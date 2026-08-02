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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Клюндиковой: «Будущее связано с «Коннектикутом». Главный тренер «Сан» хорошо знает Машу и ждет ее в команде»

Иван Вадеев, агент центровой Марии Клюндиковой , рассказал, как произошел обмен прав на российскую баскетболистку из «Торонто» в «Коннектиткут».

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