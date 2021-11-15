Эти смешные и трогательные фото животных помогут вам пережить серые будни

Сказка для двоихВ мире животныхЭти смешные и трогательные фото животных помогут вам пережить серые будни— А вы оптимист? — Я котист, и мой стакан наполовину кот. — Добрый вечер, до дома не подкинете? — До какого? — До вашего.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКомментарииПоказать предыдущие комментарииСергей Федосеев...у соседа теперь хлеба или соли взаймы не попросишь.. - кормим свою от пуза... спрашиваем счастлива ли ты... - молчит бессловесная тварь...Ответить13 час.
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