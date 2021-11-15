Сказка для двоих

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Эти смешные и трогательные фото животных помогут вам пережить серые будни

Эти смешные и трогательные фото животных помогут вам пережить серые будни

— А вы оптимист? — Я котист, и мой стакан наполовину кот. — Добрый вечер, до дома не подкинете? — До какого? — До вашего.

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Комментарии
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Сергей Федосеев
...у соседа теперь хлеба или соли взаймы не попросишь.. - кормим свою от пуза... спрашиваем счастлива ли ты... - молчит бессловесная тварь...
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13 час.

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