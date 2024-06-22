Украинская погранслужба: ежедневно страну пытаются покинуть более ста мужчин

Каждый день более 100 мужчин призывного возраста пытаются нелегально покинуть Украину. Об этом сообщил начальник отдела организации пограничного контроля госпограничной службы Игорь Матвийчук, передает агентство УНИАН.
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