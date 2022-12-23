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Десмонд Бэйн может вернуться после травмы раньше установленного срока

Атакующий защитник «Мемфиса» Десмонд Бэйн может выйти на площадку уже в завтрашнем матче против «Финикса», сообщает журналист ESPN Тим Макмэн.

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