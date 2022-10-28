РИАП "АПРАЛ" МТ

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Ведущий Fox News заявил, Украина нужна демократам для своих амбиций, демократия здесь ни при чем

Ведущий Fox News заявил, Украина нужна демократам для своих амбиций, демократия здесь ни при чем

Ведущий американского телеканала республиканцев Fox News Такер Карлсон сообщил о том, что демократам Украина нужна лишь для одного, достижения своих внутриполитических амбиций, все остальное, не более чем атрибутика.

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