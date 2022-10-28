Ведущий Fox News заявил, Украина нужна демократам для своих амбиций, демократия здесь ни при чем

Ведущий американского телеканала республиканцев Fox News Такер Карлсон сообщил о том, что демократам Украина нужна лишь для одного, достижения своих внутриполитических амбиций, все остальное, не более чем атрибутика.
Популярные статьи
- Начав спецоперацию на Украине, Путин нанес удар по олигархам в России, но об этом все предпочитают умалчивать
- Подоляка: Сегодня день начался с ударов «Калибрами» по экономически важной инфраструктуре Украины
- Тимошенко из Офиса Зеленского заявил о масштабном погружении Украины во тьму после удара в субботу
Свежие комментарии