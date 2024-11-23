Встреча волонтеров прошла в «Доброй мастерской» в Павловском Посаде

В центре «В теме добра» в Павловском Посаде состоялась вторая встреча «Доброй мастерской». На первой встрече участники уже успели сделать первые добрые дела: для подопечных связаны первые носочки, а также благотворители передали наборы для вышивки.
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