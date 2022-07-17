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Леброн исполнил 2 данка с передач Каспера Уэйра в матче Drew League

Леброн исполнил 2 данка с передач Каспера Уэйра в матче Drew League

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр сыграл в одной команде с Леброном Джеймсом и Демаром Дерозаном в матче полулюбительской лиги Drew League.

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