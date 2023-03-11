Американский генерал назвал главное отличие истребителей F-35 Block 4 от предыдущих модификаций

Хотя пока что нет полного списка изменений, внесенных в боевые самолеты пятого поколения производства США, американский генерал Марк Келли, занимающий должность главы Боевого авиационного командования ВВС, назвал главное отличие истребителей F-25 Lightning II Block 4 от предыдущих модификаций этого летательного аппарата.