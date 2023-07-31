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"Вместо амфибий, пришлем вам бомбардировщики": ответ России на просьбу Греции помочь в тушении пожара, сильно удивил её

"Вместо амфибий, пришлем вам бомбардировщики": ответ России на просьбу Греции помочь в тушении пожара, сильно удивил её

Мы уже писали о том, что Греция сегодня находится в крайне незавидном положении. Аномальная жара, от которой сегодня страдает большинство европейских стран добралась и до Греции, и в совокупности с отсутствием осадков привела к массовым пожарам.

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Комментарии
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Виктор Журавлев
Мы, конструкторы и технологи единственного в стране завода летающих лодок, могли бы выпускать по 8 машин в год, но Администрация Президента РФ блокирует наши предложения об организации серийного  производства самолётов Бе-200, направленные Путину. Что делать?!
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