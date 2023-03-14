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Алексей Рыбников объяснил решение уволить музыкантов из театра Градского

Алексей Рыбников объяснил решение уволить музыкантов из театра Градского

Композитор, новый художественный руководитель театра «Градский Холл» Алексей Рыбников объяснил, почему принял решение уволить из учреждения часть музыкантов.

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