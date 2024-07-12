Движение транспорта в Самаре ограничено из-за ремонтных работ

Ограничение движения в Самаре: дорога будет закрыта из-за ремонтных работ на водопроводе. С 17:00 15 июля до 11:00 18 июля 2024 года автомобили не смогут проехать по одной из ключевых магистралей города - улице Александра Солженицына между улицами Архитекторов Щербачева и Осетинской (дублер).