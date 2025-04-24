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Трамп предупредил об изменении отношения к конфликту на Украине

Трамп предупредил об изменении отношения к конфликту на Украине

REUTERS/Nathan Howard После того, как Владимир Зеленский 23 апреля отказался от плана президента США Дональда Трампа, предусматривающего территориальные уступки, на него идет скоординированная атака, причем даже от тех, кто ранее выглядел как самый ярый его союзник.

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