Торопыгам на подумать. Наш ответ торопыгам, истеричкам, ложно-русским и провокаторам. Сначала не верилось в начало военных действий (думал об амерах и украх лучше) Потом думал: ну два часа и .
Секретный список... или все возможные мотивы/плюсы по поводу выбранного темпа СВО...
Комментарии
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Вик Норд
Кац предлагает сдаться?
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7 час.
Добрый Кот
Эй, комментаторы. А ну ка бросайте компы и вперёд на СВО. А я посмотрю, как вы своими толстыми языками ускорите темп операции. Хотя нет, вы не поедете-кишка тонка. Вы как и хохлы-можете только на диване воевать.
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5 час.
ВМ
Вениамин Мельников
уважаемый викнордкац, я против войны славянских народов .Это самоуничтожение. А если начали ,то нельзя идти на поводу-вести не выгодную для нас затяжную войну.
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4 час.
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