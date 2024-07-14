Секретный список... или все возможные мотивы/плюсы по поводу выбранного темпа СВО...

Добрый Кот

Эй, комментаторы. А ну ка бросайте компы и вперёд на СВО. А я посмотрю, как вы своими толстыми языками ускорите темп операции. Хотя нет, вы не поедете-кишка тонка. Вы как и хохлы-можете только на диване воевать.