Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Анатолий ashkourin
    Начали с Пригожина...зачистка продолжается.Смерть подозрител...
  • Владимир
    За украденные 11 триллионов рублей, мы с вами, еще увидим не одну смерть высокопоставленных военных. Такие деньги про...Смерть подозрител...
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Секретный список... или все возможные мотивы/плюсы по поводу выбранного темпа СВО...

Секретный список... или все возможные мотивы/плюсы по поводу выбранного темпа СВО...

Торопыгам на подумать. Наш ответ торопыгам, истеричкам, ложно-русским и провокаторам. Сначала не верилось в начало военных действий (думал об амерах и украх лучше) Потом думал: ну два часа и .

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Комментарии
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Вик Норд
Кац предлагает сдаться?
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7 час.
Добрый Кот
Эй, комментаторы. А ну ка бросайте компы и вперёд на СВО. А я посмотрю, как вы своими толстыми языками ускорите темп операции. Хотя нет, вы не поедете-кишка тонка. Вы как и хохлы-можете только на диване воевать.
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5 час.
ВМ
Вениамин Мельников
уважаемый викнордкац, я против  войны славянских народов .Это самоуничтожение. А если начали ,то нельзя идти на поводу-вести не выгодную для нас затяжную войну.
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4 час.

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