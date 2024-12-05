Правительство Франции уходит в отставку. Парламент вынес вотум недоверия премьеру Мишелю Барнье. Он покинет свой пост, проработав самый короткий срок на посту премьер-министра в современной истории Франции.
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