Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Робот с "мышцами" и "костями": в США создали жуткого андроида.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Робот с "мышцами" и "костями": в США создали жуткого андроида.
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