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Царьград

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«Зенит» потерял Вендела до октября из-за травмы

«Зенит» потерял Вендела до октября из-за травмы

Полузащитник «Зенита» Вендел выбыл из строя до октября из-за травмы. Команда ищет нового игрока на случай перехода Луиса Энрике в «Рому», предложившую 5 млн евро за аренду с правом выкупа за 30 млн евро.

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