Новая технология поможет защитить нефте- и газопроводы от коррозии Татьяна АрестоваВ Тольяттинском государственном университете разработана технология, обеспечивающая уменьшение коррозии газо- и нефтепроводов.
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