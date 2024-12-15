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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин об РПЛ: «Сейчас за 1-е место получаешь славу и почет, но не большие деньги. В ЛЧ попасть и заработать там нельзя. Поэтому клубы и могут позволить эксперименты в составах»

«Чемпионство сейчас не дает прежней выгоды в финансовом плане, ведь в Лигу чемпионов попасть нельзя и соответственно нельзя там заработать денег.

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