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ISW: Украина начала режим тишины перед наступлением ВСУ

ISW: Украина начала режим тишины перед наступлением ВСУ

Украинских мужчин мобилизуют прямо на улицах. Военная спецоперация РФ на Украине, последние новости на сегодня, 4 июня 2023: Киев начал режим тишины перед контрнаступлением Американский институт изучения войны (ISW) отчитался о ситуации на Украине.

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