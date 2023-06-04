ISW: Украина начала режим тишины перед наступлением ВСУ

Украинских мужчин мобилизуют прямо на улицах. Военная спецоперация РФ на Украине, последние новости на сегодня, 4 июня 2023: Киев начал режим тишины перед контрнаступлением Американский институт изучения войны (ISW) отчитался о ситуации на Украине.