Разбираем большой контракт.«Ванкувер Кэнакс» неожиданно взорвал информационное поле НХЛ. Канадский клуб подписал 20-летнего защитника Зива Буйума на восемь лет и заплатит ему за этот период $75,04 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЯ Галицкий объяснил...
- Роднина — о проща...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым