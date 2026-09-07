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Молодой американец сорвал куш — он получил $75 млн от «Ванкувера»! Буйуму переплатили или эта ставка сыграет?

Молодой американец сорвал куш — он получил $75 млн от «Ванкувера»! Буйуму переплатили или эта ставка сыграет?

Разбираем большой контракт.«Ванкувер Кэнакс» неожиданно взорвал информационное поле НХЛ. Канадский клуб подписал 20-летнего защитника Зива Буйума на восемь лет и заплатит ему за этот период $75,04 млн.

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