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Газета.ру

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Чемпион ОИ Васильев назвал правильным решением Валиевой подать жалобу в ЕСПЧ

Чемпион ОИ Васильев назвал правильным решением Валиевой подать жалобу в ЕСПЧ

Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что российская фигуристка Камила Валиева все сделала правильно, подав жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

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