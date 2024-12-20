В США рекомендовали вывести с Украины всех американцев ради переговоров

МОСКВА, 20 декабря, ФедералПресс. Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что для быстрого завершения конфликта на Украине необходимо вывести всех американцев с ее территории и прекратить военную поддержку Киева.