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"Я зарабатываю 12 тысяч фунтов в месяц на продаже своих сексуальных фотографий. Тролли говорят, что я ничего не делаю, но вообще у меня большие планы" (Daily Star Великобритания)

"Я зарабатываю 12 тысяч фунтов в месяц на продаже своих сексуальных фотографий. Тролли говорят, что я ничего не делаю, но вообще у меня большие планы" (Daily Star Великобритания)

© Фото из соцсетей ЭКСКЛЮЗИВ: Данни Латин – умная и красивая порномодель, цель которой – найти хорошее применение своим деньгам.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;Порномодель...утверждает, что зарабатывает 12 тысяч фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона рублей) в месяц на продаже своих фото и видео для взрослых...хочет вернуть Британии былое величие.&quot;             Вы серьёзно? То есть вернуть Британии &quot;былое величие&quot; можно только таким низко обывательским способом? Других вариантов не нашлось?
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10 час.
ВераВерная
Нам что теперь, эту шлюху в аплодисментах искупать? Ну прям героиня, всю себя на сексуальном фронте отдающая! Величие страны она хочет возродить - понятно, больше-то нечем, давай, выводи свою Британию на первые позиции в мире по порнухе и контенту для взрослых. Найдутся последователи, поддержат твой профсоюз.
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9 час.
Алекс Сэм
Типа блядский самоучитель.
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7 час.

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