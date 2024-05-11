"Я зарабатываю 12 тысяч фунтов в месяц на продаже своих сексуальных фотографий. Тролли говорят, что я ничего не делаю, но вообще у меня большие планы" (Daily Star Великобритания)
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ЭКСКЛЮЗИВ: Данни Латин – умная и красивая порномодель, цель которой – найти хорошее применение своим деньгам.
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"Порномодель...утверждает, что зарабатывает 12 тысяч фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона рублей) в месяц на продаже своих фото и видео для взрослых...хочет вернуть Британии былое величие." Вы серьёзно? То есть вернуть Британии "былое величие" можно только таким низко обывательским способом? Других вариантов не нашлось?
Нам что теперь, эту шлюху в аплодисментах искупать? Ну прям героиня, всю себя на сексуальном фронте отдающая! Величие страны она хочет возродить - понятно, больше-то нечем, давай, выводи свою Британию на первые позиции в мире по порнухе и контенту для взрослых. Найдутся последователи, поддержат твой профсоюз.
Типа блядский самоучитель.
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