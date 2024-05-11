"Я зарабатываю 12 тысяч фунтов в месяц на продаже своих сексуальных фотографий. Тролли говорят, что я ничего не делаю, но вообще у меня большие планы" (Daily Star Великобритания)

"Порномодель...утверждает, что зарабатывает 12 тысяч фунтов стерлингов (около 1,4 миллиона рублей) в месяц на продаже своих фото и видео для взрослых...хочет вернуть Британии былое величие." Вы серьёзно? То есть вернуть Британии "былое величие" можно только таким низко обывательским способом? Других вариантов не нашлось?

ВераВерная

Нам что теперь, эту шлюху в аплодисментах искупать? Ну прям героиня, всю себя на сексуальном фронте отдающая! Величие страны она хочет возродить - понятно, больше-то нечем, давай, выводи свою Британию на первые позиции в мире по порнухе и контенту для взрослых. Найдутся последователи, поддержат твой профсоюз.