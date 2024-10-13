В Пентагоне призвали Израиль обеспечить безопасность сил ООН в Ливане

Global Look Press/Keystone Press Agency/Po1 Alexander Kubitza/Dod Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йовавом Галантом выразил обеспокоенность обстрелами израильской стороной миротворцев ООН в Ливане и призвал обеспечить им безопасность, сообщили в пресс-службе Пентагона.
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