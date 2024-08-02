Медведев раскритиковал планы Молдавии признать голод в 1946 году геноцидом

Заявление спикера молдавского парламента Игоря Гросу о планах признать голод на территории Молдавской ССР после Великой Отечественной войны геноцидом — это лицемерие, такое мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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