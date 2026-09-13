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Аргументы и Факты

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Средства ПВО сбили 389 украинских БПЛА за ночь

Средства ПВО сбили 389 украинских БПЛА за ночь

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 389 украинских беспилотников над регионами страны.

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