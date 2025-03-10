Превращаем печенку в аппетитные закусочные трубочки

Печеночные трубочки готовятся быстро и легко, но есть один "недостаток" — их нужно готовить в огромных количествах, потому что исчезают с тарелки настолько быстро, что не успеваешь моргнуть! Ингредиенты для теста: Куриная печень — 500 г Говяжья печень — 400 г Яйца — 4 шт Молоко — 0,5 л Мука — 6 ст л Соль — по вкусу Перец — по вкусу Растительное масло — для жарки Для начинки: Яйца (вареные вкрутую) — 10 шт Морковь (среднего размера) — 10 шт Лек - 3 шт Майонез — по вкусу Сметана — по вкусу Чеснок — 2-3 зубчика (по желанию) Соль — по вкусу Растительное масло — для жарки начинки Приготовление: 1.