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Мало было настоящих буйных? Пожалуйста — вот вам полный трэш

Мало было настоящих буйных? Пожалуйста — вот вам полный трэш

На президентских выборах в Аргентине победу под лозунгом "Избавьтесь от них всех" одержал 53-летний Хавьер Милей, руководитель альянса "Свобода наступает" и гиперлиберальной Либертарианской партии.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Как могли  граждане Аргентины выбрать такое чмо? - По законам Мерфи: &quot;попытка распутать запутанное дело, запутывает его еще больше&quot;. Дойдя до ручки, выбирают не лучшее, а худшее. Так же как и в конце СССР. Таков закон Природы. Сейчас этот урод будет внедрять в Аргентине заветы Шваба- &quot;Великое обнуление&quot; (Великой перезагрузки). Все останутся без работы, будут сидеть в лагерях даже не на социалке (социалка будет же запрещена), а получая талоны на хлеб и опарыши.
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4 час.
Анжела Курова
Интересно, что много россиян проживает в Аргентине. Портал Current time отмечает, что в Аргентине даже появилась идея о строительстве русского поселка – в муниципалитете Флоренсио-Варела, под Буэнос-Айресом. По словам координатора проекта Екатерины Шишковой, уже есть договоренность с местными властями о выделении земельного участка. Обсуждаются планы открыть частные русский детский сад, школу и даже театр. Иван Афонин, открывший телеграмм-канал Business Hub Argentina, отмечает, что в Аргентину едут люди из самых разных регионов РФ – от Краснодарского края до Дальнего Востока, но большую часть составляют москвичи, что раньше было редкостью. «Преимущественно приехали после 24 февраля, – рассказал Иван. – После объявления мобилизации – меньше. Не все в острой оппозиции к режиму Путина. Люди прежде всего думают о будущем своей семьи, а в России им стало дискомфортно».
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3 час.
Natalija Osminina
Ого! Оказывается, появилась еще одна страна в списке &quot;черных меток&quot;, которые ставят релоканты. То пометили  Армению- она загнулась, то  Израиль - и его не будет. Думала, что в списке  еще только  Кипр. А оказывается  они кинули метку еще и  Аргентине))) Должно быть решение мирового сообщества- релокантам из России разрешено жить только в Антарктиде!
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1 час.

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