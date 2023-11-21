Мало было настоящих буйных? Пожалуйста — вот вам полный трэш

Natalija Osminina Как могли граждане Аргентины выбрать такое чмо? - По законам Мерфи: "попытка распутать запутанное дело, запутывает его еще больше". Дойдя до ручки, выбирают не лучшее, а худшее. Так же как и в конце СССР. Таков закон Природы. Сейчас этот урод будет внедрять в Аргентине заветы Шваба- "Великое обнуление" (Великой перезагрузки). Все останутся без работы, будут сидеть в лагерях даже не на социалке (социалка будет же запрещена), а получая талоны на хлеб и опарыши.

Анжела Курова Интересно, что много россиян проживает в Аргентине. Портал Current time отмечает, что в Аргентине даже появилась идея о строительстве русского поселка – в муниципалитете Флоренсио-Варела, под Буэнос-Айресом. По словам координатора проекта Екатерины Шишковой, уже есть договоренность с местными властями о выделении земельного участка. Обсуждаются планы открыть частные русский детский сад, школу и даже театр. Иван Афонин, открывший телеграмм-канал Business Hub Argentina, отмечает, что в Аргентину едут люди из самых разных регионов РФ – от Краснодарского края до Дальнего Востока, но большую часть составляют москвичи, что раньше было редкостью. «Преимущественно приехали после 24 февраля, – рассказал Иван. – После объявления мобилизации – меньше. Не все в острой оппозиции к режиму Путина. Люди прежде всего думают о будущем своей семьи, а в России им стало дискомфортно».