В Подмосковье планируют довести число станций метро до 14 к 2035 году

По заявлению московских властей, до 2035 года в Московской области планируют построить 12 станций метро — в Химках, Мытищах, Балашихе, Красногорске и Ленинском городском округе.
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