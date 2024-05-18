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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Реванш Фьюри – Усик запланирован на 12 октября. Бой гарантирован контрактом

Ожидается, что бой пройдет в ночь на 13 октября. В первом поединке победил Александр Усик, одолев Тайсона Фьюри раздельным решением судей.

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