Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Триколор или анархия? Депутат Крупник хочет лишить прав за номер на авто без флага

Триколор или анархия? Депутат Крупник хочет лишить прав за номер на авто без флага

Санкт-Петербург. Город на Неве, где старинные дворцы сочетаются с современной архитектурой, где история дышит в каждой улочке, а душа широка, как Финский залив.

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Комментарии
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Георгий Корнев
Тебе же написали. что Гост допускает варианта оба. раньше все номера были без флага. Флаг  был необходим при выезде за рубеж. Поэтому я считаю необходимо менять ГОСТ, и приравнять номера без флага к их отсутствию. А то, что там дальше выдумывают юристы-крючкотвор, не обращать внимание. Если флаг запачкался грязью у нас есть штраф за не читаемые номера.
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11 час.
elena avdeeva
По-моему, он идиот. Неуважение к символам выражается в том, чтобы цеплять их где попало. Вряд ли флагу место среди дорожной грязи. Давайте теперь и на трусы триколор нацепим  А что? Очень патриотично.
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11 час.
Юрий Ковалев
Правила для обозначения государственной принадлежности автотранспорта не кто не отменял . Всё остальное хорошо спланированная провокация
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3 час.

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