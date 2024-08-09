Триколор или анархия? Депутат Крупник хочет лишить прав за номер на авто без флага

Георгий Корнев

Тебе же написали. что Гост допускает варианта оба. раньше все номера были без флага. Флаг был необходим при выезде за рубеж. Поэтому я считаю необходимо менять ГОСТ, и приравнять номера без флага к их отсутствию. А то, что там дальше выдумывают юристы-крючкотвор, не обращать внимание. Если флаг запачкался грязью у нас есть штраф за не читаемые номера.