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Губернатор Чибис: проект «Новый Мурманск» станет «якорем» для будущих поколений северян

Губернатор Чибис: проект «Новый Мурманск» станет «якорем» для будущих поколений северян

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовЧитать ria.ru в Проект «Новый Мурманск» является ярким примером задействования механизмов государственно-частного партнёрства и инфраструктурного бюджетного кредита, он даст более высокое качество жизни и станет «якорем» для будущих поколений жителей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на Российской неделе ГЧП в Москве.

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