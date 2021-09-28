Губернатор Чибис: проект «Новый Мурманск» станет «якорем» для будущих поколений северян

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области / Дмитрий ДубовЧитать ria.ru в Проект «Новый Мурманск» является ярким примером задействования механизмов государственно-частного партнёрства и инфраструктурного бюджетного кредита, он даст более высокое качество жизни и станет «якорем» для будущих поколений жителей, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на Российской неделе ГЧП в Москве.