Приоритеты расставлены. На десять лет вперед

Президент Путин обозначает научные и технологические приоритеты России на следующее десятилетиеВ качестве шага по формированию будущего научно-технологического ландшафта России президент Владимир Путин издал указ, определяющий национальные приоритеты в области исследований и разработок на ближайшие десять лет.