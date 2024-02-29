Приоритеты расставлены. На десять лет вперед

Президент Путин обозначает научные и технологические приоритеты России на следующее десятилетиеВ качестве шага по формированию будущего научно-технологического ландшафта России президент Владимир Путин издал указ, определяющий национальные приоритеты в области исследований и разработок на ближайшие десять лет.
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