Илон Маск обозвал Трюдо "девочкой" после заявления о независимости Канады

Бизнесмен подчеркнул, что премьер-министр вскоре покинет свой пост и его слова более не имеют веса.Американский миллиардер Илон Маск дерзко высказался в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который в ближайшее время покинет свой пост.