«Калашников» возродил «Иж-Юпитер» и «Иж-49»: что привезли на «Улетай»

На рок-фестивале «Улетай» в Удмуртии концерн «Калашников» впервые показал публике три новых мотоцикла под брендом «Иж» — электрический «Юпитер» с коляской, электробайк «Иж-49» и его бензиновую версию «Наташа».
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