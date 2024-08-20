Но, есть нюанс. В 2019 году, Руководство России провернули соцопрос в Укропии. Это я про выборы президента.
Вопрос, что с этими мразями будет дальше?!
Комментарии
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valerya комар
Никого не жалеть! Всех под расстрел! Нечего забивать тюрьмы пленными, когда своих преступников нечем кормить. А теми ещё всё условия! Может вообще позволить и свободные прогулки, и возможность делать дроны? Убийцам не должно быть пощады! Когда поймёт эту простую истину наш президент? Про всякое дерьмо защитников и прочих думских адвокатов молчу. Им надо что то болтать, вот и трепятся. Но президент!!! Хватит играть в миролюбивого политика! Всё равно весь мир кроме нас в России этому не верят и Нобеля мира вручат убийце Зе, а не стоящему человеку!!!
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14 час.
Регина Толстоброва
Все, надо кончать быть добрыми. ребенка из этой семьи забрать. а родителей расстрелять.
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13 час.
Александр Денисов
Вот хорошо, что нашелся "павлик морозов", а где были спецслужбы?
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2 час.
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