Вопрос, что с этими мразями будет дальше?!

valerya комар

Никого не жалеть! Всех под расстрел! Нечего забивать тюрьмы пленными, когда своих преступников нечем кормить. А теми ещё всё условия! Может вообще позволить и свободные прогулки, и возможность делать дроны? Убийцам не должно быть пощады! Когда поймёт эту простую истину наш президент? Про всякое дерьмо защитников и прочих думских адвокатов молчу. Им надо что то болтать, вот и трепятся. Но президент!!! Хватит играть в миролюбивого политика! Всё равно весь мир кроме нас в России этому не верят и Нобеля мира вручат убийце Зе, а не стоящему человеку!!!