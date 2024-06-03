Из-за фестиваля «Воздух Карелии» будут введены ограничения на дорогах

Схема движения изменится в связи с проведением массового мероприятия. Из-за музыкального фестиваля «Воздух Карелии» (6+) на автодорогах регионального значения Республики Карелия в Пряжинском районе с 14 по 17 июня введут ограничения.
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