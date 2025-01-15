Путин поручил рассмотреть сроки давности при деприватизации с учетом добросовестности приобретателей

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля 2025 года совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) рассмотреть порядок исчисления сроков исковой давности при оспаривании приватизационных сделок.
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