The Atlantic: Эстония, Латвия и Литва готовят границы с Россией и Беларусью к сценарию большой войны

Эстония, Латвия и Литва готовят границы с Россией и Беларусью к сценарию большой войны, пишет The Atlantic.
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