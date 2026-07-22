Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 571 подписчик

Лавров: американцы наводят украинские вооружения цели в России, но Москва пока верна «Анкориджу»

Лавров: американцы наводят украинские вооружения цели в России, но Москва пока верна «Анкориджу»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты не ограничиваются поставками вооружений и разведывательной информацией Украине, а, по утверждению Москвы, напрямую участвуют в наведении украинских средств поражения на цели на территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии