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Царьград

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Видимость внутри батискафа была нулевая: Откровения капитана, сгубившего шесть русских туристов в Египте

Видимость внутри батискафа была нулевая: Откровения капитана, сгубившего шесть русских туристов в Египте

Капитан затонувшего у берегов Хургады батискафа с 45 русскими туристами заявил, что покинул судно последним.

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