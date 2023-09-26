Окончательно показали миру, что ни на что неспособны? Случай с Луной-25 и удивительные слова Охлобыстина

Автор дурачок и совсем не разбирается в теме, эти истеричные хныкалки больше похожи на плач либерала не более того.🤧

Ирина Быкова

Глупые люди ждут что проблемы на земле закончатся. Да никогда. Решим одни - появятся новые. Такова жизнь. Неудача это закономерная ступень к успеху так как дает понять где была ошибка. Только слабаков и безвольных может остановить неудача.. Работайте братья!