Медвежий угол

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Окончательно показали миру, что ни на что неспособны? Случай с Луной-25 и удивительные слова Охлобыстина

Окончательно показали миру, что ни на что неспособны? Случай с Луной-25 и удивительные слова Охлобыстина

ТОПОР ПРАВДЫ Как думаете, Гагарин бы гордился тем наследием, которое после него осталось? Я про то, что космос для нас остался где-то далеко-далеко.

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Комментарии
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B
Boris
Автор дурачок и совсем не разбирается в теме, эти истеричные хныкалки больше похожи на плач либерала не более того.🤧
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8 час.
Игорь Костоглод
А бендеровцы-это кто? Грамотей хренов. Остап Бендер тут с какого бока?
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8 час.
Ирина Быкова
Глупые люди ждут что проблемы на земле закончатся. Да никогда.  Решим одни - появятся новые. Такова жизнь. Неудача это закономерная ступень к успеху так как дает понять где была ошибка. Только слабаков и безвольных может остановить неудача.. Работайте братья!
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1 час.

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