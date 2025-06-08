Променяла Сафина на Абрамовича, увела греческого миллиардера у невесты. Слухи о Даше Жуковой

Предприниматель, модельер, коллекционер — Даша Жукова с юности купалась в роскоши. В подругах галеристки числилась Гвинет Пэлтроу, поклонницей ее бренда одежды была Кейт Мосс, ну а россияне знали женщину, прежде всего, как бывшую жену Романа Абрамовича.
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