Променяла Сафина на Абрамовича, увела греческого миллиардера у невесты. Слухи о Даше Жуковой

Предприниматель, модельер, коллекционер — Даша Жукова с юности купалась в роскоши. В подругах галеристки числилась Гвинет Пэлтроу, поклонницей ее бренда одежды была Кейт Мосс, ну а россияне знали женщину, прежде всего, как бывшую жену Романа Абрамовича.