Врач маммолог рассказал, почему в мире молодеет рак груди Ирэн ОрлонскаяРак груди является самым распространённым онкологическим заболеванием среди женщин, составляя более 10% от общего числа онкологических случаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии