Угрозыск задержал липового ремонтника, обманувшего семь петербуржцев Житель Кронштадта рассказал полиции о мошеннике, обещавшем ему ремонт «под ключ».
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Угрозыск задержал липового ремонтника, обманувшего семь петербуржцев Житель Кронштадта рассказал полиции о мошеннике, обещавшем ему ремонт «под ключ».