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Из предстоящего “Блэйда” ушел режиссер – Ян Деманж покинул проект Издание The...

Из предстоящего “Блэйда” ушел режиссер – Ян Деманж покинул проект Издание The...

Из предстоящего “Блэйда” ушел режиссер – Ян Деманж покинул проектИздание The Wrap сообщает о том, что по их данным фильм “Блэйд” лишился очередного ключевого сотрудника: в этот раз из производства фильма выбыл режиссер фильма Ян Деманж.

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