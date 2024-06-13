Из предстоящего “Блэйда” ушел режиссер – Ян Деманж покинул проект Издание The...

Из предстоящего “Блэйда” ушел режиссер – Ян Деманж покинул проектИздание The Wrap сообщает о том, что по их данным фильм “Блэйд” лишился очередного ключевого сотрудника: в этот раз из производства фильма выбыл режиссер фильма Ян Деманж.