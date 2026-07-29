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Наш потерянный мир

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В Японском море стартовали российско-индонезийские учения

В Японском море стартовали российско-индонезийские учения

В Приморье стартовал морской этап российско-индонезийского военно-морского учения "Орруда-2026". Из Владивостока в Японское море вышли корвет "Совершенный" Тихоокеанского флота ВМФ России и фрегат "Густи Нгурах Рай" ВМС Республики Индонезия, сообщает пресс-служба ТОФ.

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