Лидер оппозиции Германии потребовал провести досрочные выборы в феврале

Global Look Press/Angelika Warmuth/dpa Председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) и кандидат в канцлеры Германии потребовал провести досрочные выборы в Бундестаг в феврале 2025 года.
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