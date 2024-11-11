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Лидер оппозиции Германии потребовал провести досрочные выборы в феврале

Лидер оппозиции Германии потребовал провести досрочные выборы в феврале

Global Look Press/Angelika Warmuth/dpa Председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) и кандидат в канцлеры Германии потребовал провести досрочные выборы в Бундестаг в феврале 2025 года.

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