Дешевой мобильной связи больше не будет? Минцифры взялось за банковских операторов связи из-за дешёвых тарифов

Минцифры разрабатывает новые правила для виртуальных мобильных операторов Минцифры совместно с крупными операторами связи разрабатывает новые требования к виртуальным мобильным операторам (MVNO), в том числе к проектам банков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым