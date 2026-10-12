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Дешевой мобильной связи больше не будет? Минцифры взялось за банковских операторов связи из-за дешёвых тарифов

Дешевой мобильной связи больше не будет? Минцифры взялось за банковских операторов связи из-за дешёвых тарифов

Минцифры разрабатывает новые правила для виртуальных мобильных операторов Минцифры совместно с крупными операторами связи разрабатывает новые требования к виртуальным мобильным операторам (MVNO), в том числе к проектам банков.

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